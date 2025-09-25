Conductores de Aplicación Bloquean Libramiento Reynosa - Monterrey

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó un bloqueo parcial en el libramiento Reynosa–Monterrey a causa de una manifestación registrada este jueves 25 de septiembre de 2025, se trata de una protesta de conductores de aplicación.

Durante el miércoles 24, realizaron una caravana donde recorrieron diversas calles y avenidas, pero este jueves llevaron a cabo de nueva cuenta este movimiento, el cual fue visible en un tramo del libramiento Matamoros-Monterrey, lo que genero un conflicto vial en esa zona.

Conductores de Aplicación en Reynosa Protestan por Falta de Prestaciones Laborales

Cabe mencionar que su molestia es debido a que los afectados solicitan mejores condiciones laborales, seguridad social y otro tipo de prestaciones de las que carecen en este momento y los cuales fueron escritos es los vidrios de las unidades motrices, se desconoce que otras acciones tomarán para que sus peticiones sean escuchadas por las instancias competentes.

Conductores de Transporte por Aplicación Se Manifiestan en Reynosa; ¿Por qué?

