Bomberos de Victoria Atienden Incendios en Viviendas Durante Inicio de Año Nuevo 2026

Durante el inicio del año 2026, elementos de Bomberos Ciudad Victoria atendieron diversos reportes de incendios en viviendas en distintos sectores de la ciudad, logrando controlar las emergencias y evitar consecuencias mayores.

Uno de los hechos más relevantes se registró en una vivienda ubicada en la calle 11 González y Hinojosa, en la colonia Minero, donde se incendió un techo de palma vieja. Al arribo de los cuerpos de emergencia, el fuego ya había sido controlado y no se reportaron personas lesionadas.

Incendios en Ciudad Victoria Fueron Atendidos por Bomberos

Previamente, los bomberos acudieron a un incendio en una casa habitación del Fraccionamiento Rincón de Tamatán, donde realizaron labores de control y revisión del área para descartar riesgos adicionales. Asimismo, la Unidad 29 atendió un incendio de horno al interior de una vivienda, que dejó como saldo pérdidas materiales en un horno de microondas y una alacena, logrando sofocar el fuego de manera oportuna.

Más tarde, se registró otro incendio en una casa habitación del Fraccionamiento Arboladas, donde también se logró controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención, especialmente durante la temporada invernal, para evitar este tipo de incidentes en los hogares.

