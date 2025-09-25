¿Qué Calles Están Cerradas Hoy en Nuevo Laredo por Inundaciones?

La madrugada de este jueves 25 de septiembre de 2025 se registraron fuertes lluvias en Nuevo Laredo, derivadas de la llegada del frente frío 4 a la entidad.

Las precipitaciones habrían superado las 4 pulgadas, lo que provocó encharcamientos e inundaciones en distintas zonas de la ciudad, según reportaron habitantes del municipio fronterizo.

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo realiza recorridos para ubicar las áreas más afectadas, además de brindar apoyo y seguridad a la ciudadanía.

Cierra Calles de Nuevo Laredo por Inundaciones Jueves 25 de Septiembre

Hasta el momento, las autoridades informaron el cierre de diversas calles por acumulación de agua:

Prolongación Lago de Chapala por el Canal 2

Emiliano Zapata, de Monterrey a Reforma

Lago de Chapala y Laguna Madre

Reforma y 15 de Septiembre

Agustín Melgar, de César López de Lara a la Secundaria No. 4

Reforma en Lateral y Anáhuac

César López de Lara, de Washington a 5 de Febrero

Ante esta situación, las autoridades municipales exhortaron a la población a extremar precauciones, utilizar vías alternas y, en la medida de lo posible, evitar salir de sus hogares si no es necesario.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas Jueves 25 de Septiembre de 2025

Revisa el pronóstico del tiempo con Irma Aranda y entérate de los detalles sobre el frente frío No. 4 en Tamaulipas.

