Capturan Cocodrilo en Aguas de Playa Miramar; Así Fue el Rescate

La tarde del sábado 20 de septiembre de 2025, visitantes de la playa Miramar, al sur de Tamaulipas, fueron sorprendidos por un cocodrilo.

Captaron la presencia del reptil en el área cercana a la torre tres, lo que generó alarma entre quienes se encontraban disfrutando del sitio turístico.

De inmediato, elementos de Bomberos y Protección Civil, con apoyo de guardavidas, acudieron al lugar para implementar un operativo de captura que se prolongó durante varias horas debido a la movilidad del reptil en el mar.

Finalmente, ya entrada la noche, el cocodrilo pudo ser asegurado, atado y retirado de la zona turística, con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes.

¿Qué Hacer en Caso de Encontrarme un Cocodrilo?

En los últimos años, la presencia de cocodrilos en zonas urbanas del sur de Tamaulipas se ha vuelto cada vez más frecuente, debido a la cercanía de lagunas, canales y cuerpos de agua con áreas habitadas. Ante este escenario, Protección Civil y autoridades ambientales han emitido una serie de recomendaciones para evitar incidentes y preservar tanto la seguridad de las personas como la del animal.

En caso de encontrar un cocodrilo, lo primero es mantener la calma y guardar distancia, ya que estos reptiles pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados. Se recomienda no acercarse, no intentar alimentarlos ni provocarles con objetos o ruidos.

Las autoridades señalan que es importante dar aviso inmediato al 911 o a Protección Civil Municipal, quienes cuentan con personal capacitado para su captura y reubicación.

