Autoridades Decomisan 16 Cámaras Clandestinas y Paneles Solares en Reynosa

Fue personal de la Guardia Estatal Tamaulipas que realizó un operativo que incluyó distintos puntos del municipio de Reynosa, donde concluyó con el aseguramiento de 16 cámaras de videovigilancia clandestinas, presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado.

Los equipos se encontraban colocados en espectaculares, antenas y torres de comunicación, en puntos en el Bulevar Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.

Guardia Estatal en Reynosa Decomisa Cámaras Clandestinas y Paneles Solares. Foto: SSP Tamaulipas

Cámaras Eran Usadas para Monitorear Operativos de Autoridades en Reynosa

Las cámaras eran utilizadas presuntamente para monitorear movimientos de corporaciones de seguridad y población civil. Además, se decomisaron nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas a fin de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

