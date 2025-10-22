Autoridades Decomisan 16 Cámaras Clandestinas y Paneles Solares en Reynosa
La Guardia Estatal de Tamaulipas desmanteló una red de cámaras clandestinas en Reynosa, presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado.
Fue personal de la Guardia Estatal Tamaulipas que realizó un operativo que incluyó distintos puntos del municipio de Reynosa, donde concluyó con el aseguramiento de 16 cámaras de videovigilancia clandestinas, presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado.
Los equipos se encontraban colocados en espectaculares, antenas y torres de comunicación, en puntos en el Bulevar Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.
Cámaras Eran Usadas para Monitorear Operativos de Autoridades en Reynosa
Las cámaras eran utilizadas presuntamente para monitorear movimientos de corporaciones de seguridad y población civil. Además, se decomisaron nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema.
El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas a fin de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.
