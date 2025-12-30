Delincuentes Ingresan por el Techo a Tienda del Centro de Tampico y Roban Dinero en Efectivo

El C5 reportó un robo a negocio sin violencia registrado en un establecimiento ubicado en la calle Aduana número 201, entre Salvador Díaz Mirón y Francisco I. Madero, en la zona centro de Tampico.

Roban Tienda de Ropa en Zona Centro de Tampico. Foto: N+

Noticia Relacionada: Filas en Puentes Internacionales de Reynosa y Matamoros Hoy Martes 30 de Diciembre de 2025

Tras el aviso, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al sitio para entrevistarse con los empleados que se encontraban en turno. De acuerdo con el testimonio, al momento de abrir la tienda detectaron un boquete en el techo, específicamente en el área destinada a artículos infantiles.

Caja Fuerte de Tienda en Tampico fue Violentada para Robar Dinero en Efectivo

Al revisar la bodega, los trabajadores localizaron cables cortados en el piso y confirmaron que la caja fuerte había sido violentada, de donde presuntamente fue sustraída la cantidad de 70 mil pesos en efectivo. Además, en el área de casilleros se detectaron daños y el faltante de aproximadamente 6 mil 700 pesos.

Autoridades también constataron que el sistema de alarmas y la puerta del establecimiento presentaban signos de haber sido forzados. La Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Reabren el Cruce de Lanchas en el Río Pánuco Luego de Fuertes Rachas de Viento

Historias Recomendadas: