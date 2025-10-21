Ejército Decomisa Más de 300 Kilos de Presunta Marihuana en Nuevo Laredo

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo que contenía armamento y presunta droga durante labores de patrullaje y reconocimiento terrestre en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el hallazgo se realizó como parte de las acciones implementadas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y combatir las actividades ilícitas en la región fronteriza.

Ejército de México Realiza Decomiso en Nuevo Laredo. Foto: DEFENSA

Noticia Relacionada: Darán Descuento en Licencias de Conducir en Feria Tamaulipas 2025

Armas y Drogas Localizadas al Interior de un Auto en Nuevo Laredo

En el interior del vehículo se localizaron dos armas largas, 14 cargadores, 420 cartuchos útiles y 20 paquetes con aproximadamente 300 kilogramos de posible marihuana.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. La Sedena destacó que el operativo se llevó a cabo con estricto apego a los derechos humanos y con respeto al marco legal vigente.

Desconocido Abusa de Mujer Mientras Caminaba por Puente Peatonal de Matamoros

Historias Recomendadas: