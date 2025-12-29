Entrada del Frente Frío 25: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 29 de Diciembre 2025 en Tamaulipas?

Este lunes 29 de diciembre de 2025, Tamaulipas registra un marcado descenso en las temperaturas debido a la llegada del frente frío número 25, el cual ya se encontraba pronosticado desde hace varios días y ha generado una diferencia notable en comparación con semanas anteriores, cuando se alcanzaban máximas cercanas a los 30 grados Celsius en algunos municipios.

De acuerdo con el reporte meteorológico, en los municipios de la frontera norte se presentan condiciones frías y variables. En Nuevo Laredo se esperan máximas de entre 16 y 20 grados, con mínimas que podrían descender hasta los 6 grados Celsius durante la madrugada de miércoles, mientras que en Reynosa las temperaturas oscilarán entre los 21 y 27 grados como máximas, con mínimas de hasta 6 grados y cielo mayormente soleado en los próximos días.

En Matamoros, este lunes se prevén temperaturas de entre 15 y 17 grados durante el día, con una mínima de 11 por la noche y hasta un 60 por ciento de probabilidad de precipitación, la cual disminuirá conforme avance la semana. Para Ciudad Victoria, la capital del estado, se pronostican máximas de 15 a 20 grados y mínimas de entre 6 y 8 grados, con condiciones de cielo variable.

Zona Sur de Tamaulipas con Bajas Temperaturas por Frente Frío 25

En la zona centro y sur, Ciudad Mante registrará noches frías con mínimas cercanas a los 11 grados, mientras que en Tampico se esperan máximas de hasta 22 grados y mínimas de 11, con probabilidad de lluvia del 40 por ciento y cielo parcialmente nublado.

Autoridades recomiendan a la población salir bien abrigada, extremar precauciones ante el frío y mantenerse informada ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

