Familia de Franceses Recorre Tamaulipas en Casa Rodante

Una familia originaria de Lyon, Francia, se encuentra viajando por México a bordo de una casa rodante.

Integrada por Christophe Benard, su esposa y dos hijos menores, la familia se hace llamar “Los Minis Baroudeurs”, que en español significa “Los Mini Aventureros”.

En su ruta por el país, los viajeros llegaron recientemente al estado de Tamaulipas, donde continúan su recorrido con rumbo a Nuevo Laredo, desde donde planean ingresar a Estados Unidos como siguiente etapa de su viaje.

Guardia Estatal Ayuda a Turistas Franceses en Tamaulipas

La noche del viernes 19 de septiembre de 2025, los turistas franceses arribaron al municipio de Hidalgo, Tamaulipas, y solicitaron apoyo de las autoridades para pasar la noche en un lugar seguro.

Elementos de la Guardia Estatal ayudaron a la familia francesa durante su paso por carreteras de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Fueron recibidos en la Estación Segura de Hidalgo, ubicada en el kilómetro 78 de la carretera Victoria - Monterrey, en el poblado El Tomaseño.

La Guardia Estatal autorizó que pasaran la noche en las instalaciones exteriores de la estación para descansar con tranquilidad antes de continuar su trayecto.

