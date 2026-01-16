Frente Frío 29 en Tamaulipas Ingresará con Evento del Norte y Marcado Descenso de Temperaturas

El frente frío número 29, impulsado por una masa de aire ártico, ingresará durante el transcurso de este sábado 17 de enero de 2026, provocando un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en Tamaulipas.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil en la entidad, este sistema frontal generará un evento de “Norte”, con rachas de viento que podrían oscilar entre los 45 y 65 kilómetros por hora, además de la probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de manera dispersa.

Preven Evento del Norte en Tamaulipas por Ingreso del Frente Frío 29

Asimismo, se prevé un descenso en las temperaturas, registrándose las mínimas más bajas durante las mañanas del domingo y lunes, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones de frío, viento y posibles precipitaciones.

Protección Civil Tamaulipas Pide Cuidar de los Niños Ante las Bajas Temperaturas

Las bajas temperaturas representan un mayor riesgo para niñas y niños, quienes son más vulnerables a los efectos del frío. Para prevenir enfermedades respiratorias y otros padecimientos, se recomienda abrigarlos con ropa adecuada y en capas, evitar corrientes de aire dentro del hogar y no utilizar anafres, braseros o fogones en espacios cerrados. Asimismo, es importante brindarles alimentos calientes y mantener una buena hidratación.

En caso de presentar síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un centro de salud y evitar exposiciones prolongadas al frío, especialmente durante la madrugada y la noche.

