Hallan Hombre sin Vida en Predio Baldio de Matamoros, Tamaulipas

Durante la mañana de este lunes 6 de abril de 2026, un hombre fue localizado sin vida a un costado de una tienda de conveniencia, ubicada en la calle Tarahumara y Cantinflas, de la colonia Praderas, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Guardia Estatal arribaron al sitio para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hallan un Hombre sin Vida en Predio Abandonado de Matamoros. Foto: N+

Localizan Cuerpo sin Vida Frente a Hospital Carlos Canseco en Tampico

Un hombre fue encontrado sin vida a las afueras del Hospital Dr. Carlos Canseco ubicado en Tampico; el hecho fue reportado presuntamente por el mismo personal del nosocomio, donde hasta el momento se desconoce su identidad.

Personas cercanas mencionan que aparentemente podría ser una persona que esperaba a algún paciente, sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas quien se encargará de investigar las causas exactas del fallecimiento.

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