Incendio por Pirotecnia en Ciudad Madero Consume Segundo Piso de Vivienda

El segundo piso de una vivienda se incendió la madrugada del primero de enero en la colonia Revolución Verde, ubicada en Ciudad Madero, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencias.

Al lugar acudió el coordinador de Voluntarios Zona Sur acompañado de 3 elementos, quienes iniciaron las labores para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del inmueble. Minutos después arribó el cuerpo de Bomberos Municipal, quienes se sumaron a los trabajos para controlar y extinguir las fuertes llamas.

De acuerdo con la información, el siniestro había sido provocado por un artefacto de pirotecnia que alcanzó a un mueble, lo que originó el incendio.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

