Localizan Restos Óseos Calcinados en los Ejidos Valadeces y Lucio Blanco en Tamaulipas

Casquillos percutidos, accesorios de metal y cientos de fragmentos óseos humanos con aparente exposición al calor fueron localizados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas durante el transcurso de este lunes, en un área despoblada ubicada entre los ejidos Valadeces y Lucio Blanco, a aproximadamente 13 kilómetros del Municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas.

Restos Óseos Calcinados Fueron Localizados en Ejidos de Tamaulipas. Foto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

A través de una transmisión en la página de Facebook de esta Asociación de búsqueda, Edith González reiteró su llamado a las autoridades del estado a brindar mayor número de recursos materiales y humanos a cada una de las instancias correspondientes encargadas de recolectar, procesar e identificar los restos humanos localizados desde años atrás, los cuales continúan en rezago, manteniendo a decenas de familias viviendo en la incertidumbre.

Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor Instala Pino de Navidad con Fotografías de Familiares

Para familias que cuentan con un ser querido desaparecido, las festividades navideñas nunca serán lo mismo, al no saber de ellos y no poder abrazarlos en este tiempo de convivencia. Para mantenerlos presentes en esta fecha decembrina, integrantes del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas realizaron una marcha que inició desde la plaza Benito Juárez.

Posteriormente, continuaron su camino hacia calles del centro de la ciudad hasta arribar a la Plaza Principal Miguel Hidalgo. Representantes del colectivo de búsqueda manifestaron que cada vez son más comunes las desapariciones forzadas, por lo que hicieron un llamado a las instancias competentes para trabajar en esta problemática social.

Desde hace 5 años llevan a cabo la instalación del Pino de la esperanza, donde, previo a la Navidad, familiares de personas desaparecidas colocan una esfera con la fotografía de su ser querido con la intención de saber algún día de su paradero, un momento de dolor y tristeza para los participantes.

Según cifras del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, se estima que existen más de 14 mil personas no localizadas en el estado.

