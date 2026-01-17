Motociclista Muere Luego de Derrapar y Chocar Contra Banqueta en Tampico

Durante la madrugada de este sábado 17 de enero de 2026, un accidente cobró la vida de un motociclista en las inmediaciones de la colonia Villahermosa en Tampico, Tamaulipas.

El incidente ocurrió cuando el conductor circulaba sobre la calle Primera para cruzar la calle Villahermosa, una de las arterias principales de dicho sector.

De acuerdo a primeras indagatorias, se presume que el motociclista intentó realizar el alto correspondiente; sin embargo, la unidad derrapó, proyectándolo directamente contra el borde de la acera.

Autoridades Acordonaron el Área del Accidente en Tampico

Elementos de la Guardia Estatal arribaron al sitio como primeros respondientes, procediendo a acordonar el área para resguardar la escena y facilitar las labores de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Tras una revisión, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Dieron aviso formal a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Peritos de la institución se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

