Muere Conductor al Chocar con Tren en Nuevo Laredo

La noche del domingo 21 de septiembre de 2025, el conductor de un vehículo particular murió al impactarse con un tren en Nuevo Laredo.

Los hechos se registraron en la avenida Donaciano Echeverria, en la colonia Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, al momento del accidente la unidad locomotora no se encontraba en movimiento, estacionada por la calle Washington.

Hombre en Estado de Ebriedad Choca Tren en Nuevo Laredo

La unidad quedó con cuantiosos daños materiales. Foto: @noticias_tams

El vehículo circulaba de oriente a poniente y era tripulado por un hombre de aproximadamente 30 años, identificado como Miguel Ángel. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, quienes confirmaron que ya contaba con signos vitales.

También acudieron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, así como de la Fiscalía General de Justicia y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las investigaciones pertinentes, y localizaron latas de cerveza al interior de la unidad, presumiendo qué el conductor manejaba en estado de ebriedad.

El cuerpo del hombre, fue trasladado a una funeraria de la localidad para practicarle la necropsia de ley.

Camioneta se Impacta Contra Poste de Luz y se Incendia en Matamoros

