Nombran Nuevo Director del CETis No. 78 en Tamaulipas tras Agresión a Docente

La Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas anunció la designación de un nuevo director encargado del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, CETis No. 78, ubicado en Altamira. El Mtro. Humberto Salvador Meléndez Porras asumirá el cargo con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del plantel y la continuidad académica.

Esta medida se toma en respuesta al reciente episodio de violencia en el plantel, en el que un grupo de estudiantes agredió al entonces director durante una manifestación.

La DGETI estatal informó que el nuevo director tendrá la misión de escuchar, atender y apoyar a toda la comunidad educativa, fomentando un ambiente de respeto, apertura y colaboración.

Por el momento, las investigaciones continúan para analizar todos los factores relacionados con el incidente.

La tarde del miércoles 17 de septiembre de 2025, se registró una protesta estudiantil en el Cetis 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, la cual terminó en hechos violentos luego de que alumnos se manifestara contra el director del plantel, Julio “N”, señalado por supuestos actos inapropiados en contra de alumnas.

De acuerdo con los reportes, la protesta inició de manera pacífica; sin embargo, el ambiente se fue tornando tenso hasta que el directivo tuvo que resguardarse en la oficina de la dirección. Fue en ese momento cuando los estudiantes comenzaron a realizar destrozos en ventanas e inmobiliario del plantel.

Alumnos del CETis 78 agredieron al exdirector del plantel durante una manifestación. Foto: @noticias_tams

Ante la violencia, arribaron al lugar elementos de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano, quienes intervinieron para dispersar a los estudiantes y retirar al director, quien resultó con golpes en el rostro durante los incidentes.

Cabe destacar que, desde un día antes, algunos alumnos habían convocado a realizar la huelga al término de clases para exigir la destitución del director, quien apenas tiene un año al frente del Cetis 78.

Autoridades se encuentran realizando investigaciones tras los hechos.

