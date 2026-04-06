Productores y Agricultores de Tamaulipas Realizan Bloqueo Carretera Matamoros-Victoria

Durante el mediodía de este lunes 6 de abril se reportaron bloqueos intermitentes en la carretera que conecta Matamoros con Ciudad Victoria, presuntamente encabezados por agricultores y transportistas en protesta.

La circulación se encuentra detenida poco antes de llegar al retén militar ubicado en las inmediaciones de San Fernando, lo que ha impedido el avance de vehículos que se dirigen hacia el centro del estado.

Bloqueo de Carretera Victoria-Matamoros por Agricultores de Tamaulipas; Reportan Largas Filas

Largas Filas por Bloqueo Carretera Matamoros-Victoria

Los inconformes están aplicando una dinámica de cierre intermitente, permitiendo el paso de vehículos por lapsos de aproximadamente 30 minutos, para posteriormente volver a bloquear la vialidad y repetir el proceso.

En el sitio, algunos automovilistas comenzaron a avanzar lentamente, mientras otros permanecen a la expectativa para confirmar si podrán continuar su trayecto sin contratiempos.

#VoceríaInforma



Se informa a la ciudadanía que al momento, se registra obstrucción de la vialidad en la carretera San Fernando–Matamoros, a la altura del kilómetro 201, en las inmediaciones de la Bodega La Herradura, derivado de una manifestación.



📍 Ubicación:… pic.twitter.com/IFhSYsfIs7 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 6, 2026

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