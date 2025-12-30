Protección Civil Monitorea Desbordamiento Parcial del Canal Rodhe en Reynosa

La Dirección de Protección Civil de Reynosa informó que se mantiene un monitoreo permanente en los niveles del canal Rodhe, luego de registrarse un desbordamiento parcial en el lateral, a la altura de la colonia Arcoíris.

De acuerdo con la dependencia, el incremento en el nivel del agua ha provocado el anegamiento del área lateral del canal; sin embargo, hasta el momento no existe riesgo de inundación para las viviendas cercanas, por lo que la situación se mantiene bajo control.

Protección Civil de Reynosa Exhorta a Conducir con Precaución

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por esta zona, ya que la presencia de agua sobre la vialidad podría representar un riesgo para la circulación.

Protección Civil señaló que continuará con la supervisión constante del área y reiteró que se mantendrá informada a la ciudadanía ante cualquier cambio en las condiciones del canal.

