Registran Sismo con Epicentro al Sureste de El Mante, Tamaulipas

Se registró un nuevo sismo en Tamaulipas, esta vez fue al sureste de El Mante, Tamaulipas.

Foto: SSN

Octubre se ha convertido en el mes con mayor actividad sísmica en Tamaulipas en lo que va del 2025. Ahora tembló a 24 kilómetros al sureste de El Mante, con epicentro en ese municipio con una magnitud de 3.5.

En 2025, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado 32 temblores en 12 ciudades de Tamaulipas, más uno en el litoral frente a Aldama, incluyendo tres en El Naranjo, San Luis Potosí y uno en General Zaragoza, Nuevo León.

Registran Sismo en San Fernando, Tamaulipas

Se registró un sismo a 17 kilómetros al noroeste de San Fernando, con epicentro en ese mismo municipio y una magnitud de 3.6 grados en la escala de Richter.

Con este evento, octubre de 2025 se convirtió en el mes más activo del año, al haberse reportado ocho sismos en distintos puntos de la entidad.

Durante ese mes se registraron temblores en González, Antiguo Morelos, Tula, San Fernando y en el litoral frente a Aldama, además de dos movimientos telúricos en Ciudad El Mante.

El Servicio Sismológico Nacional informó que a lo largo de 2025 se reportaron 31 temblores en Tamaulipas, distribuidos en doce municipios y uno más frente a las costas de Aldama. También se contabilizaron tres movimientos en El Naranjo, San Luis Potosí, y uno en General Zaragoza, Nuevo León, los cuales fueron percibidos en territorio tamaulipeco, aunque su epicentro se localizó en estados vecinos. 

