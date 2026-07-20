Protestan Hoy Lunes en Ciudad Madero para Exigir Justicia por la Muerte de Dafne

Un grupo de personas protestó durante la mañana de este lunes 20 de julio de 2026 a las afueras de la presidencia municipal de Ciudad Madero, exigiendo justicia para Dafne, la menor que falleció en la Academia militarizada.

Los asistentes colocaron carteles en el palacio municipal y en una estatua ubicada en la calle Álvaro Obregón como muestra de inconformidad. Familiares de la fallecida y exalumnos de la escuela estuvieron presentes, exigiendo a las autoridades la detención de quien resulte responsable de la muerte de Dafne.

Protestan en Ciudad Madero para Exigir Justicia por la Muerte de Dafne. Foto: N+

Hasta el momento no se ha reportado la detención de alguna persona involucrada en el presunto homicidio de la menor de 13 años de edad.

Familia de Dafne se Manifiesta Afuera de Academia Militarizada de Ciudad Madero

La noche del viernes 17 de julio amigos y ciudadanos realizaron una manifestación a las afueras de la Academia Militarizada donde perdió la vida la menor Dafne Quintos, ubicada en la Avenida Francisco Sarabia entre calle Sonora y Saltillo de Ciudad Madero, para exigir el esclarecimiento de los hechos y que el caso no quede impune.

Durante la protesta, los asistentes colocaron carteles con mensajes de justicia y realizaron pintas en espacios del exterior del plantel expresando su indignación por el fallecimiento de la adolescente.

Los letreros y manchas de manos ha llamado la atención de la ciudadanía quienes se detienen para tomar fotografías de la actual fachada.

¿Qué le Pasó a Dafne en la Academia Militarizada?

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez en la Academia Militarizada Doenitz es investigada por las autoridades en Ciudad Madero, Tamaulipas; llevaba apenas unos días en un campamento de verano.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre de la menor, de 13 años de edad, fue notificada la noche de este jueves 16 de julio 2026, que tenía que acudir a las instalaciones porque su hija se puso mal, cuando solicitó que la llevaran a recibir atención médica, el personal de la escuela militar aseguró que ya había fallecido.

Dafne viajó desde Ciudad Mante hasta Ciudad Madero el 13 de julio para ingresar a las actividades que se ofrecían a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en la Academia Militarizada Doenitz.

El curso de verano se llevaría a cabo hasta el 31 de julio, en sus instalaciones ubicadas en la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Primero de Mayo.