Seguridad

Protestan Hoy Lunes en Ciudad Madero para Exigir Justicia por la Muerte de Dafne

Familiares, amigos y exalumnos de la escuela militarizada en Ciudad Madero se manifestaron este lunes frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia por la muerte de Dafne.

Protestan en Ciudad Madero para Exigir Justicia por la Muerte de DafneProtestan en Ciudad Madero para Exigir Justicia por la Muerte de Dafne. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Protesta en Ciudad Madero: exigen justicia por Dafne, fallecida en la escuela militarizada. Familiares y amigos piden respuestas urgentes a las autoridades.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+