Suspenden Clases en Matamoros Hoy 18 de Septiembre 2025: ¿Qué Escuelas Cancelaron Actividades?
N+ Tamaulipas
Ante las lluvias registradas durante las últimas horas en Tamaulipas, algunas instituciones educativas han decidido cancelar las clases por inundaciones.
Aunque la suspensión de clases no ha sido oficial por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas en algunos municipios del Estado, por las lluvias registradas durante las últimas horas, sobre todo en ciudades del norte como Matamoros, Reynosa y Valle Hermoso y del sur en Tampico y Ciudad Madero, han circulado tarjetas informativas de algunas instituciones educativas que han optado por no arriesgar a su alumnado.
En algunas escuelas de Matamoros han decidido suspender todas las actividades académicas debido a las inundaciones registradas en algunos sectores de la ciudad que han impedido los menores puedan salir de sus hogares.
El Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas Indica Lluvias Hoy Jueves
El pronóstico del tiempo indica que para este jueves 18 de septiembre de 2025 en Tamaulipas es similar al de las últimas horas, y es que se espera un 60 % de probabilidad de lluvias, por lo que con el acumulado ya registrado, podría generar más inundaciones en sectores vulnerables.
Entre las Escuelas que Suspenden Clases Presenciales en Matamoros Son:
Primarias:
- Matutina, Ernesto Gutiérrez González
- Franklin D. Roosevelt
- Prisciliano Delgado
Secundarias:
- General #4, Lauro Villar Ochoa.
- Técnica #15 Emiliano Zapata
- General #11, Profesor Hilario Jasso de la Cruz
- Secundaria #2 Matamoros
- General Diez Matamoros
- General #3, Bernardo Gutiérrez de Lara
- Técnica #96
- General #6
Preparatorias:
- Juan José de la Garza
- CBTA 274
- Ricardo Flores Magón
- UNS
