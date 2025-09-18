Suspenden Clases en Matamoros Hoy 18 de Septiembre 2025: ¿Qué Escuelas Cancelaron Actividades?

Aunque la suspensión de clases no ha sido oficial por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas en algunos municipios del Estado, por las lluvias registradas durante las últimas horas, sobre todo en ciudades del norte como Matamoros, Reynosa y Valle Hermoso y del sur en Tampico y Ciudad Madero, han circulado tarjetas informativas de algunas instituciones educativas que han optado por no arriesgar a su alumnado.

Escuelas de Matamoros Suspenden Clases por Lluvias; Reportan Más de 100 Colonias Afectadas

En algunas escuelas de Matamoros han decidido suspender todas las actividades académicas debido a las inundaciones registradas en algunos sectores de la ciudad que han impedido los menores puedan salir de sus hogares.

Avenida Mexicali de Matamoros Inundada por Fuertes Lluvias. Foto: N+

El Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas Indica Lluvias Hoy Jueves

El pronóstico del tiempo indica que para este jueves 18 de septiembre de 2025 en Tamaulipas es similar al de las últimas horas, y es que se espera un 60 % de probabilidad de lluvias, por lo que con el acumulado ya registrado, podría generar más inundaciones en sectores vulnerables.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Jueves 18 de Septiembre de 2025

Entre las Escuelas que Suspenden Clases Presenciales en Matamoros Son:

Primarias:

Matutina, Ernesto Gutiérrez González

Franklin D. Roosevelt

Prisciliano Delgado

Secundarias:

General #4, Lauro Villar Ochoa.

Técnica #15 Emiliano Zapata

General #11, Profesor Hilario Jasso de la Cruz

Secundaria #2 Matamoros

General Diez Matamoros

General #3, Bernardo Gutiérrez de Lara

Técnica #96

General #6

Preparatorias:

Juan José de la Garza

CBTA 274

Ricardo Flores Magón

UNS

