Ejecutan a Taxista Dentro de su Unidad en la Colonia Aztlán de Reynosa

Un hombre de oficio taxista perdió la vida la tarde noche de este domingo 28 de diciembre de 2025 tras sufrir un ataque directo con arma de fuego, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Desconocidos Asesinan a Taxista en Reynosa, Tamaulipas. Foto: Edgar Quintanilla.

El lamentable suceso se registró sobre la Calle Río San Juan, entre andador E y andador F, en la colonia Aztlán de Reynosa, donde, de acuerdo a la información preliminar, la víctima, de quien hasta el momento se desconocen sus características generales e identidad, quedó en el asiento del conductor del automóvil Nissan, habilitado como taxi.

Inician Investigaciones por Asesinato de Taxista en Reynosa

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Será a través de las investigaciones que se determine la identidad de la víctima y el motivo del crimen.

Identifican a Taxista sin Vida en Reynosa

Luego del asesinato de un hombre de oficio taxista en la colonia Aztlán de Reynosa, se dio a conocer la identidad de la víctima; llevaba como nombre Rene Antonio, de aproximadamente 50 años, quien laboraba en la base Ribereña.

