¿Cuándo Sale iOS 18 en México? Esto Se Sabe de la Llegada de la Versión Beta

Este 10 de junio de 2024, Apple dio a conocer la llegada grandes actualizaciones en sus dispositivos, incluyendo iPhone, iPad y Mac, entre las que destaca su nuevo sistema operativo, iOS 18, potenciado por la Inteligencia Artificial (IA). Aquí te contamos cuándo sale en México y más detalles de su versión beta para desarrolladores.

En la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC 2024), Apple presentó el nuevo sistema de IA llamado Apple Intelligence, que promete maximizar la experiencia de los usuarios mediante la generación de información personalizada.

Entre las características de iOS 18 está que permitirá crear imágenes personalizadas, eliminar personas y elementos de fotografías, recibir notificaciones con prioridad, reescribir textos, corregir errores y renovación de Siri, que será más útil que nunca.

Se espera que la versión final de iOS 18 se lance oficialmente con la presentación del iPhone 16 en septiembre; sin embargo, aún no hay ninguna confirmación al respecto. Lo que sí se sabe es que ya puedes actualizar a la versión beta, disponible en México y otros países.

Para usarla, solo necesitas registrarte en la página de la versión beta de iOS 18 con una cuenta de Apple, luego ir a los ajustes del iPhone, buscar la opción Actualización de software y descargar e instalar la beta 1 de iOS 18.

Es importante destacar que, al tratarse de una versión beta, puedes encontrar errores comunes. Algunas consideraciones a tener en cuenta son que el rendimiento del iPhone puede ser más bajo, la duración de la batería podría ser más corta o tu dispositivo puede calentarse más de lo habitual, entre otras.

Esta es la lista de dispositivos iPhone que podrán actualizar a la nueva versión del sistema operativo:

iOS 18 is compatible with these devices! pic.twitter.com/CfdbLYjZfl