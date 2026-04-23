Meta Despide a 8 Mil Trabajadores, Cerca del 10% de sus Trabajadores

Meta anunció que despedirá a 8 mil empleados, lo que equivale a cerca del 10% de su plantilla. Además, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp habrá de eliminar 6 mil puestos que aún no estaban cubiertos.

Meta ha enfrentado escándalos legales, donde se les señala por afectar la salud mental de adolescentes que usan sus redes sociales.

La empresa también se ha visto afectada por la prohibición de redes sociales a menores en varios países.

La compañía de Mark Zuckerberg ha tenido severas pérdidas ante el fracaso del “Metaverso”.

Noticia relacionada: ¿En Qué Países Meta Bloqueará Facebook e Instagram para Adolescentes?

Tercera ronda de despidos en Meta en menos de cinco años

Una fuente cercana a la agencia AFP confirmó que la empresa liderada por Mark Zuckerberg llevará a cabo una importante ronda de despidos. En una nota interna, la directora de recursos humanos, Janelle Gale, aseguró que esta decisión busca “gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones” del grupo, que ha depositado grandes esfuerzos en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Meta contaba en diciembre del 2025 con 78 mil 865 empleados. La ronda de despidos afectaría a cerca del 10% de su fuerza laboral.

Esta es la tercera ronda de despidos en menos de un lustro. En 2022, la empresa matriz de Facebook e Instagram despidió a 11 mil trabajadores. En marzo de 2023, recortó otros 10 mil puestos. Entre finales de 2023 y finales de 2025, la plantilla de Meta había crecido en más de 11 mil empleados.

Video: Funciones Que Nos Vuelven Adictos a Redes: Ex directivo de Meta

¿Por qué Meta despide a 8 mil empleados?

Se presume que los despidos podrían deberse, en parte, a la inversión de Meta en la inteligencia artificial, que permitiría reducir equipos de trabajo. Al respecto, el propio Zuckerberg llegó a mencionar:

“Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada”.

No obstante, también se debe considerar que el último lustro no ha sido sencillo para Meta. Por un lado, el “Metaverso”, proyecto que buscaba llevar a los usuarios al mundo virtual, representó un rotundo fracaso que, hasta diciembre del 2025, había costado más de 70 mil millones de dólares.

Además, la empresa ha enfrentado escándalos legales por el efecto de las redes sociales en los usuarios. Este año, un jurado en California condenó a Meta y YouTube a pagar 3 millones de dólares por causar adicción a redes sociales, en perjuicio, especialmente, de adolescentes.

Ante los riesgos de las redes sociales, Australia ha prohibido su uso entre menores, medida que podría ser seguida en breve por otros países.

Historias recomendadas:

Con información de AFP