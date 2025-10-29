Microsoft Azure Sufre Caída a Nivel Mundial Hoy: ¿Qué Pasa con Outlook, Xbox, Teams y Minecraft?

Microsoft Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft, investiga este miércoles 29 de octubre de 2025 un problema que afecta a varios de sus servicios.

Este problema se ha propagado a otros productos del ecosistema Microsoft, entre ellos Teams, Outlook, Xbox Network, Microsoft 365 y Minecraft.

"Los clientes podrían experimentar problemas al acceder a los servicios", dijo vía X el servicio de soporte de Azure, mientras continúan investigando la falla.

We’re investigating an issue impacting several Azure services. Customers may experience issues when accessing services. Updates are provided via the Azure status: https://t.co/GIfq5mC5Eb — Azure Support (@AzureSupport) October 29, 2025

¿Qué provocó la caída de Microsoft Azure?

De acuerdo con los ingenieros, el problema en curso afecta a un subconjunto de servicios de Azure y se están aplicando medidas de mitigación. Sin embargo, aún no se ha solucionado la falla.

Fue cerca de las 10:00 horas de este miércoles cuando los clientes y los servicios de Microsoft que utilizan Azure Front Door (AFD) comenzaron a experimentar latencias, tiempos de espera y errores.

De inmediato, los equipos de ingeniería de la plataforma iniciaron el despliegue de su última configuración válida, la cual se completó con éxito.

"Actualmente estamos recuperando nodos y redirigiendo el tráfico a través de nodos en buen estado, y a medida que avancemos en este proceso, los clientes seguirán experimentando mejoras", informó Azure.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

Microsoft Azure espera que la recuperación de su servicio se complete a las 17:20 horas de este miércoles.

"Aunque observamos indicios de recuperación y contamos con un cronograma estimado, los clientes también pueden considerar la posibilidad de implementar estrategias de conmutación por errores existentes", añadió.

