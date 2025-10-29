Inicio Tecnología Microsoft Azure Sufre Caída a Nivel Mundial Hoy: ¿Qué Pasa con Outlook, Xbox, Teams y Minecraft?

Microsoft Azure Sufre Caída a Nivel Mundial Hoy: ¿Qué Pasa con Outlook, Xbox, Teams y Minecraft?

Problema se ha propagado a otros productos del ecosistema Microsoft, entre ellos Teams, Outlook, Xbox Network, Microsoft 365 y Minecraft

Microsoft Azure Sufre Caída a Nivel Mundial Hoy: ¿Qué Pasa con Outlook, Xbox, Teams y Minecraft?

Oficinas de Microsoft en Issy-les-Moulineaux, cerca de París, Francia. Foto: Reuters

Microsoft Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft, investiga este miércoles 29 de octubre de 2025 un problema que afecta a varios de sus servicios.

Este problema se ha propagado a otros productos del ecosistema Microsoft, entre ellos Teams, Outlook, Xbox Network, Microsoft 365 y Minecraft. 

"Los clientes podrían experimentar problemas al acceder a los servicios", dijo vía X el servicio de soporte de Azure, mientras continúan investigando la falla.

¿Qué provocó la caída de Microsoft Azure?

De acuerdo con los ingenieros, el problema en curso afecta a un subconjunto de servicios de Azure y se están aplicando medidas de mitigación. Sin embargo, aún no se ha solucionado la falla.

Fue cerca de las 10:00 horas de este miércoles cuando los clientes y los servicios de Microsoft que utilizan Azure Front Door (AFD) comenzaron a experimentar latencias, tiempos de espera y errores. 

De inmediato, los equipos de ingeniería de la plataforma iniciaron el despliegue de su última configuración válida, la cual se completó con éxito.

"Actualmente estamos recuperando nodos y redirigiendo el tráfico a través de nodos en buen estado, y a medida que avancemos en este proceso, los clientes seguirán experimentando mejoras", informó Azure.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

Microsoft Azure espera que la recuperación de su servicio se complete a las 17:20 horas de este miércoles.

"Aunque observamos indicios de recuperación y contamos con un cronograma estimado, los clientes también pueden considerar la posibilidad de implementar estrategias de conmutación por errores existentes", añadió.

