Sam Altman Seguirá Proyecto de IA ahora en Microsoft

El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha anunciado que la tecnológica contratará a Sam Altman para que lidere la creación de un nuevo departamento enfocado en la inteligencia artificial (IA), después de su despido sorpresa de OpenAI el pasado viernes.

En un texto publicado este 20 de noviembre en la red social X, Nadella ha escrito: "Estamos sumamente emocionados de compartir con ustedes que Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus compañeros, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación de IA".

A esto Altman ha contestado, a través de la misma red social, que "la misión continúa".

