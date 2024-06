Al Estilo Iron Man: Así Es la Laptop sin Pantalla con Realidad Aumentada

La tecnología avanza a pasos agigantados, y prueba de ello es que recientemente se presentó una laptop sin pantalla, pero que funciona con lentes de realidad aumentada, similar al dispositivo Jarvis utilizado en las películas de Iron Man.

Se trata de la computadora Spacetop, que únicamente cuenta con tres elementos: teclado, una base y lentes de realidad aumentada con los que se abre todo un mundo tecnológico.

De acuerdo con la desarrolladora tecnológica Sightful, creadora de Spacetop, este dispositivo funciona como cualquier otra computadora personal, pero la única diferencia es que se activa cuando el usuario se coloca los lentes de realidad aumentada.

Al colocarse las gafas, los usuarios visualizarán una "pantalla" virtual de 100 pulgadas, en la que podrán mantener una gran cantidad de ventanas abiertas. Además, otra de las grandes ventajas de este dispositivo contra otras computadoras personales es la privacidad, pues solo el usuario puede ver la pantalla.

When you want to turn vision into action, #Spacetop is here.🦾#Sightful #VR pic.twitter.com/0Npz04anSz