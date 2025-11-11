11/11 Rituales: ¿Cuándo Es el Próximo Portal Energético y Cuál es Signficado?

Este 11 de noviembre es una fecha muy especial para todas las personas que creen en las energías y el poder del decretar. Es muy común escuchar o conocer que, si al ver el reloj encuentras con un "número maestro", es decir, que coincidan todos los números, puedes pedir algo que quieras que se cumpla. No obstante, entre las personas creyentes, cuando esto pasa con fechas, se abre un portal energético aún más poderoso. Hoy, 11:11, fue uno de ellos, por lo que se compartieron decenas de rituales. Aún falta uno en el año y aquí te decimos cuándo será.

Este martes se convirtió en una ocasión especial, de acuerdo con la numerología, porque representa una conexión espiritual y un momento del año en el que la energía se amplifica, por lo que se abre el portal de manifestación.

