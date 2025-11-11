Resultados Lotería Nacional Hoy 11 Noviembre de 2025: Lista de Ganadores y Premios Sorteo Mayor

Descubre si el 11.11 es tu día de suerte. Este martes 11 de octubre de 2025 se realiza el Sorteo Mayor 3992 que celebra el tercer aniversario de Financiera del Bienestar (Finabien), por lo que en N+ te damos a conocer los resultados de la Lotería Nacional, así como la lista completa de números ganadores y sus premios.

Será en punto de las 20:00 horas cuando arranque el concurso en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional, mismo que se podrá seguir a través del canal de Youtube.

El Premio Mayor de este sorteo que se celebra los martes es de 21 millones de pesos, para aquellas personas que adquirieron las tres series. En éste participan 60 mil números, que van del 00001 al 60, 000.

Si eres fiel seguidor de la Lotería Nacional, y te gusta comprar "cachitos" del Sorteo Mayor, consulta los resultados del 3991 del martes 4 de noviembre. Aunque también están disponibles los Ganadores del Sorteo Zodiaco del domingo 10 de noviembre de 2025, y del Sorteo Superior 2683 del Viernes 7 de noviembre.

Ganadores del Sorteo Mayor 3992 de Lotería Nacional 11 de Noviembre

El listado de números ganadores del Sorteo Mayor 3992 que celebra a Finabien se refleja a partir de las 20:00 horas del martes en la página de la Lotería Nacional. El listado completo también lo podrás consultar a continuación.

El número 19526 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 03210 obtiene premio de 2,550,000

El número 04550 obtiene premio de 900, 000

El número 29718 obtiene premio de 240, 000

El número 56629 obtiene premio de 240, 000

El número 15959 obtiene premio de 240, 000

El número 33539 obtiene premio de 240, 000

El número 36237 obtiene premio de 120, 000

El número 57789 obtiene premio de 120, 000

El número 48601 obtiene premio de 120, 000

El número 42504 obtiene premio de 120, 000

El número 48531 obtiene premio de 120, 000

¿Dónde veo en vivo el Sorteo Mayor 3992 de Lotería Nacional Hoy?

La transmisión en vivo del Sorteo Mayor 3992 que se celebra este 11 de noviembre de 2025, se puede seguir en vivo desde el canal de YouTube de la Lotería Nacional.

Una vez que estés dentro de la página de la Lotería Nacional, sólo debes ubicar el apartado Sorteos Tradicionales, y específicamente el video donde se lee "Sorteo Mayor 3992: 3er Aniversario de la Financiera para el Bienestar”.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Mayor?

Un cachito del Sorteo Mayor 3992 cuesta 30 pesos

Una serie del Sorteo Mayor (20 cachitos) cuesta 600 pesos

Tres series del Sorteo Mayor (60 cachitos) del Sorteo Mayor cuestan mil 800 pesos

¿Cómo sé si gané en el Sorteo Mayor 3992 de Lotería Nacional?

Lista de Premios: Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

Verificador de cachitos: Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la Lotería Nacional.

Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.



