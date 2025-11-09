Resultados Lotería Nacional Hoy 9 de Noviembre 2025: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1725

¿Te arriesgaste a tentar a la suerte? Es fin de semana y la Lotería Nacional celebra que se pueden ganar hasta 7 millones de pesos y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en distintos premios, por lo que en N+ te damos a conocer los resultados del Sorteo Zodiaco 1725 de hoy 9 de Noviembre de 2025, así como la lista completa de números ganadores.

En esta ocasión el billete promueve la importancia de la inclusión y la no discriminación, y con éste, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluye una jornada de conmemoración del Día Nacional por la Igualdad y la no Discriminación.

Será a las 20:00 horas de este domingo cuando se realice la transmisión desde el edificio de la Lotería Nacional, misma que se puede seguir en vivo desde el canal oficial de YouTube. Mientras que en el Salón de Sorteos, los 'Niños Gritones' dan a conocer a los ganadores.

Si te perdiste el Sorteo Zodiaco del 26 de Octubre de 2025 te contamos cuáles fueron los números ganadores, así como el Sorteo Zodiaco del 19 de Octubre de 2025.

Números ganadores Sorteo Zodiaco de Lotería Nacional 1725: Resultados

El listado con los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1725 de la Lotería Nacional que difunde el mensaje "México es diversidad, inclusión y derechos, palabras que transforman, busca ser un emblema del compromiso de construir un país más justo, incluyente y respetuoso, se reflejan a partir de las 20:00 horas en la página de la Lotería Nacional.

Sin embargo, para aquellos que no lograron seguir en vivo la transmisión, se enlistan a continuación

El número 0290 obtiene 7,000,000.00 pesos (Premio Mayor) - Capricornio

El número 1164 obtiene 1,100,000.00 pesos (Segundo Premio) - Libra

El número **** obtiene 1,100,000.00 pesos

El número 4812 obtiene 176,000.00 pesos - Libra

El número 2053 obtiene 176,000.00 pesos - Capricornio

El número 8211 obtiene 88,000.00 pesos - Leo

El número 5830 obtiene 88,000.00 pesos - Leo

El número 5234 obtiene 61,600.00 pesos - Capricornio

El número **** obtiene 61,600.00 pesos

El número 4395 obtiene 52,800.00 pesos - Geminis

El número **** obtiene 52,800.00 pesos

El número 5460 obtiene 44,000.00 pesos - Libra

El número 5562 obtiene 44,000.00 pesos - Geminis

El número 3283 obtiene 44,000.00 pesos - Geminis

El número **** obtiene 35,200.00 pesos

El número **** obtiene 35,200.00 pesos

El número **** obtiene 35,200.00 pesos

El número 2031 obtiene 26,400.00 pesos - Leo

El número 0889 obtiene 26,400.00 pesos - Leo

El número **** obtiene 26,400.00 pesos

El número **** obtiene 26,400.00 pesos

¿Cómo ver en vivo Sorteo Zodiaco 1725 de Lotería Nacional Hoy?

La transmisión del Sorteo Zodiaco 1725 de este domingo 9 de noviembre de 2025 se puede seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional. Sólo hay que ubicar el apartado de Sorteos Tradicionales. Específicamente el "Sorteo Zodiaco no. 1725: Día Nacional por la Igualdad y la No discriminación".

¿Cómo sé si gané en Sorteo Zodiaco 1725 de Lotería Nacional?

Hay tres formas de consultar si tu número resultó entre los premiados de este 4 de noviembre de 2025:

Lista de Premios: Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo. Verificador de cachitos: Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la página web de la Lotería Nacional.

Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la página web de la Lotería Nacional. Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

¿Quiénes ganan en el Sorteo Zodiaco del domingo?

De acuerdo con la Lotería Nacional, cada semana participan 120,000 números o billetes que van del 000000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en una serie.

Se lleva a cabo una serie y ofrece un total de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en 22,622 premios.

¿Cuánto vale un cachito del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Un cachito tiene un costo de 20 pesos

El costo de una serie (20 cachitos) es de 400 pesos

