Resultados Lotería Nacional Hoy 26 de Octubre 2025: Números Ganadores de Sorteo Zodiaco Especial

Estamos en el último fin de semana del mes y para todas las personas que participaron en la rifa para ganar 11 millones de pesos, es momento de consultar los los resultados de la Lotería Nacional de hoy 26 de octubre 2025, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1724 de este domingo.

Si te perdiste algunos de los últimos sorteos de la Lotería Nacional, en una nota ya te dejamos los resultados de la Lotería Nacional 21 de octubre 2025 y la lista de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1723 de la Lotería Nacional del 19 de octubre 2025.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2861 de la Lotería Nacional de Hoy 17 de Octubre 2025

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 26 de octubre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Nota relacionada: Resultados Lotería Nacional Hoy 24 de Octubre 2025: Números Ganadores del Sorteo Superior 2862

Como ya es costumbre. además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy domingo.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1724 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1724 es el número, que asciende a una cifra de 11 millones de pesos para quienes compraron una serie completa.

Para el segundo lugar también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 500 mil pesos. De ahí, la cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son muy atractivos.

Video: Resultados Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional de Hoy 14 de Octubre del 2025

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 26 de octubre 2025?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 1724 de este día:

El número obtiene premio de 11,000,000.00 pesos

El número obtiene premio de 1,500,000.00 pesos

El número obtiene premio de 1,500,000.00 pesos

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número obtiene premio de 140,000.00 pesos

El número obtiene premio de 140,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

Nota relacionada: ¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 24 de Octubre 2025? Resultados Sorteo Superior 2862

¿Cómo ver la lista del sorteo zodiaco de hoy domingo con los resultados en PDF?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1724 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 26 de octubre 2025, solo tiene que buscar tu ticket con estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

Historias recomendadas: