Resultados Lotería Nacional Hoy 24 de Octubre 2025: Números Ganadores del Sorteo Superior 2862

Se realizó el Sorteo Superior 2862, y para que no busques más, acá te traemos los resultados de la Lotería Nacional de hoy viernes 24 de octubre de 2025 con el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores.

En esta edición, dedicada al 80 aniversario de la creación de la ONU en México, el premio mayor fue de 17 millones de pesos en dos series, por lo que es una de las rifas más esperadas de la semana, pero si compraste para otros sorteos aquí te dejamos los números que salieron en el Mayor 3989 y en el Zodiaco 1723.

¿Qué premios reparte el Sorteo Superior de Lotería Nacional?

El Sorteo Superior se celebra los días viernes y participan 60 mil números, que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en 2 series, ofreciendo un total de 51 millones 833 mil 200 pesos. Estos premios dan:

Premio mayor de 17 millones de pesos en dos series

Segundo premio es de 1.44 millones de pesos en dos series

4 premios de 137,500 pesos para cada serie

4 premios de 72 mil pesos para cada serie

Número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy

El número ganador del premio mayor fue el boleto 59806, el cual se llevó una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas del Sorteo Superior 2862 de la Lotería Nacional hoy 24 de octubre 2025.

El segundo premio correspondió al 59904, con un monto de 1 millón 440 mil pesos. También se entregaron premios por 275 mil pesos a los números 35664, 52113, 11040 y 57171, y de 144 mil pesos a los boletos 38080, 04605, 19554 y 28851.

Resultados de la Lotería Nacional hoy 24 de octubre 2025

Para los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de este viernes, a continuación les dejamos la lista de números ganadores del Sorteo Superior 2862 de este día:

El número 59806 obtiene premio de 17,000,000

El número 59904 obtiene premio de 1,440,000

El número 35664 obtiene premio de 275,000

El número 52113 obtiene premio de 275,000

El número 11040 obtiene premio de 275,000

El número 57171 obtiene premio de 275,000

El número 38080 obtiene premio de 144,000

El número 04605 obtiene premio de 144,000

El número 19554 obtiene premio de 144,000

El número 28851 obtiene premio de 144,000

El número 21483 obtiene premio de 90,000

El número 11459 obtiene premio de 90,000

El número 05036 obtiene premio de 90,000

El número 41781 obtiene premio de 90,000

El número 36520 obtiene premio de 90,000

El número 47337 obtiene premio de 90,000

El número 33075 obtiene premio de 90,000

El número 13453 obtiene premio de 90,000

El número 41790 obtiene premio de 90,000

El número 26403 obtiene premio de 90,000

¿Cómo ver los resultados y la lista de premios del Sorteo Superior 2862 en PDF?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones de la Lotería Nacional del 24 de octubre en este enlace. Lo único que debes hacer es buscar el número del cachito que compraste.

Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio. En caso de que desees comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 24 de octubre 2025. Ingresa el número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

