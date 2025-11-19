Búho Se Mete a Mezcladora y Termina Cubierto de Cemento; Se Recupera en Santuario, en Utah

El búho hallado parcialmente de cemento después de que se metiera a una mezcladora, en Utah, podría volver a volar luego de un trabajo intensivo por parte de los trabajadores de un santuario animal.

El ejemplar de búho americano fue descubierto en el Black Desert Resort, de donde fue trasladado al Best Friends Animal Sanctuary en Kanab, Utah, a principios del mes.

El ave llegó con el rostro, el pecho y el ala derecha cubiertos de concreto seco. Una vez que se aseguraron de que pidiera respirar, comenzó la labor de limpiarlo.

Video relacionado: Bienestar Animal en Reynosa Habilita Registro de Mascotas

Para ello usaron pinzas para partir y retirar el material y limpiando las plumas con cepillos de dientes, jabón para platos y los dedos. Dos semanas después, volvió a volar y sigue su recuperación en un aviario.

Bart Richwalski, del santuario animal, habló sobre el búho: "Es un joven, lo que puede ser el motivo por el que terminó en una mezcladora de concreto, y creemos que es un macho porque es más bien pequeño".

Volar en silencio

Los búhos americanos tiene un recubrimiento de plumón sobre las plumas, lo que les permite volar silenciosamente mientras cazan.

En el caso del ejemplar de la historia, el cemento desgastó esa capa y ahora produce un 'siseo' al volar, lo que le impediría hacer su actividad de caza.

Es por ello que no será liberado en la naturaleza hasta que mude sus plumas y pueda volver a planear sin que sea escuchado, lo que debería ocurrir en primavera o verano.

Richwalski señaló cuáles son los planes para liberar al ave en cuanto sea ideal hacerlo.

Una vez que nuestro amigo búho se recupere, pensamos llevarlo de regreso cerca de donde fue encontrado, no a la obra, sino a algún lugar que sea un hábitat natural para él, y liberarlo

Historias recomendadas:

Con información de AP

ICM