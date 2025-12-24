¿Cómo Calmar a tu Mascota de los Fuegos Artificiales? Según Expertos

Aunque los fuegos artificiales suelen ser parte de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, su uso puede provocar altos niveles de estrés y ansiedad en perros y gatos.

Durante estas fechas es común que los animales se muestren inquietos, nerviosos o asustados, incluso horas después de que los estallidos han terminado. Por ello, es importante que los dueños conozcan por qué ocurre esta reacción y cómo pueden ayudar a reducir el impacto del ruido y los destellos.

Los perros y gatos poseen sentidos mucho más desarrollados que los humanos. Mientras que el oído de las personas percibe sonidos de hasta 120 decibeles, en canes y felinos esta capacidad es considerablemente mayor, lo que hace que las explosiones de los fuegos artificiales resulten especialmente intensas y dolorosas para ellos. Este exceso de ruido puede generarles confusión, miedo e incluso pánico.

Además del sonido, el componente visual también influye. Los destellos repentinos y las luces intensas en el cielo pueden ser interpretados por los animales como una amenaza. En el caso de los gatos, cuya visión es más aguda, estos estímulos nocturnos pueden causarles un alto nivel de incomodidad.

Gato asustado. Foto: Pexels

Generalmente, los perros manifiestan con mayor claridad su temor ante la pirotecnia, aunque los gatos también pueden verse afectados.

Temblores, jadeos, lloriqueos, salivación excesiva, inquietud constante o conductas repetitivas son señales de ansiedad que no deben ignorarse. Si estas reacciones son frecuentes o intensas, lo más recomendable es acudir con un veterinario para recibir orientación y, de ser necesario, tratamiento especializado.

¿Cómo calmar a tu mascota de los fuegos artificiales?

Aunque la reacción más común de los dueños es correr tras el animal, abrazarlo o acariciarlo cuando se asusta por los fuegos artificiales, este comportamiento puede reforzar el miedo y aumentar su ansiedad, por lo que se recomienda aplicar otras estrategias.

Los perros y gatos son muy sensibles a las emociones humanas, por lo que mantener la calma ayuda a transmitirles seguridad. Si el tutor se muestra relajado, la mascota percibirá que no existe una amenaza real. Asimismo, es conveniente generar asociaciones positivas durante los momentos de pirotecnia, utilizando premios, juegos o palabras suaves antes de que el animal entre en un estado de estrés.

Entre las técnicas más utilizadas se encuentra el método Tellington TTouch, que consiste en colocar vendas de manera estratégica en ciertas zonas del cuerpo del animal, acompañadas de toques suaves y circulares con los dedos. Esta sensación puede ayudar a que la mascota se sienta contenida y protegida.

Especialistas recomiendan practicar este método con anticipación y apoyarse en tutoriales confiables para aplicarlo correctamente, de modo que el animal se familiarice y logre una mejor respuesta durante eventos con pirotecnia.

