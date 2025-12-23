Se acerca la Navidad y, con ella, el tradicional reparto de regalos que realiza Santa Claus cada año en gran parte del mundo. Ahora, un radar de la OTAN ha detectado el movimiento de un trineo en el Polo Norte.

OTAN detecta trineo de Santa Claus en el Polo Norte

El Comando Aéreo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) detectó un trineo sobre el Polo Norte. A través de X, antes Twitter, la organización publicó:

Actualmente estamos monitoreando un trineo volador no identificado que ingresa al espacio aéreo de la OTAN. La trayectoria se origina en el Polo Norte y sigue una trayectoria errática. No se ha enviado ningún avión de la OTAN.

Por supuesto, la publicación llamó la atención de cientos de personas que sospecharon que el trineo, indudablemente, correspondía al de Santa Claus. Minutos más tarde, la misma cuenta de la OTAN publicó un mensaje donde señaló que el trineo había sido identificado como SANTA01:

Nuestros Centros de Operaciones Aéreas Combinadas han identificado la pista como SANTA01.

Radar de la OTAN entra en contacto con Santa Claus

En una siguiente actualización, la OTAN informó que había establecido contacto con el trineo. La organización pudo confirmar que se trataba de Santa Claus, quien prepara todo para la entrega de regalos alrededor del mundo durante la Navidad.

Contacto establecido con SANTA01. Informa: "Todos los sistemas están en plena capacidad para la misión" y está volando a baja altura para realizar las comprobaciones finales antes de la misión principal de mañana.

¿Dónde seguir en tiempo real la ruta de Santa Claus por el mundo en Navidad?

Recuerda que si deseas seguir la ruta de Santa Claus alrededor del mundo, puedes emplear la herramienta Santa Tracker, de Google.

La herramienta comenzará a funcionar por la mañana del 24 de diciembre y permitirá a todas las niñas y niños seguir en tiempo real el recorrido del trineo cargado de regalos.

