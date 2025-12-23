¿Cuándo Llega Santa Claus a México este 2025? A Esta Hora Se Lleva Cartas y Deja los Regalos

Millones de niños están a punto de vivir uno de los momentos más esperados del año: la llegada de Santa Claus, y acá en N+ te decimos cuándo viene a México con los horarios estimados en los que se lleva las cartas y deja los regalos.

La celebración de Navidad 2025 ya está aquí y para que la celebres de la mejor manera, en notas previas te explicamos a qué hora se abren los regalos y las mejores películas navideñas para maratonear en familia.

¿Cuándo llega Santa Claus a México?

De acuerdo con la tradición, San Nicolás, también conocido como Papá Noel, llega a México entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre de 2025, es decir alrededor de las 23:00 horas de este miércoles y hasta las 6:00 horas del jueves.

Es importante mencionar que la visita de Santa Claus a los hogares mexicanos sucede mientras las familias duermen y suele dejar los regalos bajo el árbol de Navidad, al mismo tiempo que aprovecha para degustar las galletas o leche y llevarse las cartas que le dejan los niños.

De esta manera, los regalos de Papá Noel se pueden abrir hasta la mañana del jueves 25 de diciembre de 2025, fecha en la que se celebra la Navidad en México y otras partes del mundo.

¿Cuál es la historia de Santa Claus?

Santa Claus tiene sus raíces en San Nicolás de Bari, un obispo que vivió en el siglo IV en la ciudad de Myra, en lo que hoy es Turquía. Era conocido por su generosidad, caridad y por ayudar en secreto a los más necesitados. Tras su muerte, se convirtió en un santo muy venerado en la Iglesia Católica.

Con el paso de los siglos, su imagen evolucionó en Europa, especialmente en los Países Bajos, donde se le conoció como Sinterklaas, y más tarde en Estados Unidos, donde adquirió su aspecto actual: barba blanca, traje rojo y un trineo volador tirado por renos.

