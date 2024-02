Foto: Adobe Stock

Quizás no lo sabías, pero lao cualquierresulta un gran aliado en la limpieza de tus, en caso de que se te haya tapado el, o tenga manchas, te decimos cómo solucionarlo.Te diremos algunos consejos sobre cómo mantener tu inodoro limpio y tu baño lo más presentable posible. Todavía no se sabe qué componente es el que convierte al refresco de cola, más popularmente conocido como Coca Cola en un increíble producto de limpieza y destapador de caños, pero te podemos asegurar que cuando de casos difíciles se trata, resulta una opción infalible.Resulta muy sencillo ya que puedes limpiarlo gracias a sus ácidos carbónico y fosfóricos, los cuales le aportan sus características burbujas, que permiten despegar el sarro de tu inodoro. Además, la cafeína es una gran herramienta para higienizar el inodoro y para esto sólo necesitarás:1. uno o dos tazas de Coca-Cola o cualquier otra gaseosa de color oscuro2. escobilla para limpiar inodoros3. guantes de limpieza.: Vierte la Coca-Cola o el refresco de cola en el inodoro con suavidad y asegúrate de cubrir todas las manchas así como la línea de sarro que se encuentra hasta el fondo del escusado.2. Deja reposar el refresco por al menos una hora y media sin tirar de la cadena.3. Colócate los guantes de limpieza, humedece con agua la escobilla y restriega sobre las manchas así saldrá de forma inmediata toda la suciedad.4. Tira de la palanca del baño y deja que el agua se lleve toda la sociedad que eliminaste por último limpia el fondo del inodoro introduciendo la escobilla lo más dentro que puedas. Posteriormente enjuágala muy bien cuando termines.Debido a algunos de sus ingredientes como el agua carbonatada e hidróxido de sodio, la Coca Cola sirve como otros productos para destapar un baño que está tapado. Así debes hacerle si te pasó este pequeño incidente.- Vierte 2 litros de refresco de Cola en el drenaje que quieras destapar. Revisa que no haya agua en el depósito.- Déjalo reposar por al menos hora y media.- Checa el drenaje y vuelve a intentar bajarle.https://youtu.be/JhsSBvT4Jww