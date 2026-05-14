¿Cuándo Es el Día del Padre 2026? Fecha Exacta y Origen de la Celebración en México

No sólo a la jefa del hogar, en México existe una fecha dedicada a celebrar a los papás. Y en N+ te decimos en qué día cae este 2026 y cuál es el origen de este homenaje.. La efeméride presenta una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la paternidad no sólo en el núcleo familiar sino en la sociedad.

Para que ese día no olvides dejarle un mensaje especial, ya te compartimos 60 frases del Día del Padre para dedicar a un Papá o Esposo. Y si en tu familia honran cada año a papá, también te compartimos 50 mensajes cortos y bonitos para recordar a un padre fallecido.

De hecho, por si no lo sabías, el día del padre siempre se celebra en domingo y aquí te explicamos por qué.

Ya sabes en qué fecha cae el día del padre en 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuándo es el día del padre en México y porqué se celebra en Domingo?

Como ya te adelantamos, a diferencia del Día de las Madres, el festejo a papá no tiene una fecha definida en México. Se celebra el tercer domingo de junio de cada año, por lo que el Día del Padre 2026 caerá el día 21 de dicho mes.

Fue en el año de 1972 que se oficializó que el tercer domingo de junio se rindiera homenaje a los padres, gracias a una proclamación del presidente estadounidense Richard Nixon, toda vez que esta efeméride tiene sus orígenes en dicho país de Norteamérica. Fecha que se adoptó en México y algunos otros países de Latinoamérica.

A diferencia de España que celebra el día del padre el 19 de marzo de cada año, fecha que coincide con el Día de San José, figura paterna de Jesús de Nazaret, según la religión católica.

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¿Cuál es el origen de la celebración del Día del Padre?

La iniciativa de celebrar el Día del Padre fue de Sonora Smart Dodd, una mujer estadounidense que habitaba la ciudad de Spokane, Washington, y consiguió que su congregación cristiana estableciera una celebración anual en honor al papel de los padres de familia.

Esto como un homenaje a su padre, William Smart, granjero y veterano de la Guerra de Secesión, quien se hizo cargo de sus seis hijos tras la muerte de su esposa. Por lo que Sonora Dodd decidió rendir homenaje a la labor de su padre en su crianza.

Así, el 19 de junio de 1910 nació el Día del Padre, que al cabo de los años se convirtió en una celebración más bien comercial en la que tiendas y restaurantes aprovechan la ocasión para ofrecer productos pensados para los hombres. De hecho, en una nota ya te compartimos regalos para papá.

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