¿Cuándo y A Qué Hora Sale Pokémon Champions en México? Este Día de 2026 Estará Disponible

La espera terminó. El videojuego Pokémon Champions ya tiene fecha y hora de lanzamiento en México, por ello, a continuación te decimos cuándo y a qué hora sale lo que promete ser una de las entregas más esperadas para los fans este 2026.

La franquicia japonesa dio a conocer que con Pokémon Champions podrás librar combates similares a los de juegos anteriores, que cuentan con mecánicas como tipos, habilidades y movimientos que te permitirán explorar un sinfín de estrategias.

La popularidad de Pokémon es tal que en febrero de 2026, Logan Paul rompió el récord al vender la carta Pokémon más cara de la historia, y en 2023 la franquicia incluso se "apoderó" del Museo de Van Gogh, ubicado en Ámsterdam, Países Bajos, donde Pikachu fue el personaje principal.

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¿Cuándo y a qué hora sale Pokémon Champions en México?

Dicho lo anterior, es importante mencionar que faltan solo unas horas para ver a Mega-Meganium, Mega-Emboar, Mega-Feraligatr, quienes llegaron por primera vez a las Leyendas Pokémon: Z-A. La franquicia dio a conocer que Pokémon Champions estará disponible en México a partir del 8 de abril 2026.

Aunque no se ha dado a conocer un horario de lanzamiento, en la mayoría de entregas de esta y otras franquicias las descargas comienzan a partir de las 00:00 horas, por lo que los fanáticos de la saga amanecerán el miércoles ya con su nuevo videojuego listo para disfrutar.

Cabe destacar que esta entrega ha sido de gran expectativa en México, toda vez que el país está entre los mayores fanáticos de Pokémon en el mundo. Sólo hay que recordar que en mayo de 2023 se celebró un torneo de Pokémon GO en el Complejo Cultural de Los Pinos, en la Ciudad de México (CDMX). En aquel momento cientos de personas se dieron cita en el helipuerto de la ex residencia oficial para disfrutar del popular videojuego.

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¿Qué incluye el paquete de Pokémon Champions que estará disponible en abril?

El paquete Pokémon Champions + Paquete inicial estará disponible a partir del 8 de abril de 2026. Éste incluye el juego base y otros beneficios aplicables al juego, tales como: más espacio de almacenaje, música de combate adicional, entre otras cosas.

También se podrá conectar con el Juego Pokémon HOME, que permitirá añadir a tus Pokémones de juegos anteriores, y aquellos que aparecen en Pokémon GO.

Hay que recordar que éste último era un juego de realidad aumentada basado en la ubicación del usuario que se apoyaba en el GPS de los celulares para buscar, capturar y entrenar Pokémones en el "mundo real".

Dicho lo anterior, ya está en marcha la cuenta regresiva para Pokémon Champions, donde podrás competir en un Campeonato Mundial "free-to-start", lo que lo hace independiente y no una secuela directa de algún otro juego.

La franquicia dio a conocer que Pokémon Champions, que estará disponible este 8 de abril 2026 en Nintendo Switch 2, tendrá gráficos más definidos, además de que se lanzará días más adelante una versión para dispositivos móviles Android y iOS en la que podrás participar en multiplataforma.

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