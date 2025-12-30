¿Cuántas Uvas se Comen en Año Nuevo y Qué Significan? Ideas de Deseos por Cada Una en 2025

Sin duda, uno de los rituales favoritos para recibir el Año Nuevo es el de comer uvas por cada una de las campanadas que anuncian el inicio de un nuevo ciclo a la medianoche del 31 de diciembre, pero ¿cuántas deben comerse y qué significan?

Para que tú sólo te ocupes de pensar en qué es aquello que más anhelas para este año que inicia, en N+ te compartimos ideas de deseos o propósitos para que sigas en tu dinámica familiar o con amigos.

Pero, ojo, dado que es una de las frutas más deseadas de la temporada, los comerciantes incrementan los costos en mercados y tiendas, por lo que te decimos con qué sustituir las uvas, ante los altos precios de la fruta.

Y si en casa hay pequeños, te explicamos por qué no es bueno que los niños coman uvas. Y no está de más explicar qué hacer en caso de atragantamiento.

Video: ¿Qué Pedirás con tus Uvas en Año Nuevo? Recomiendan Diferenciar entre Propósitos y Deseos

¿Cuántas uvas se comen en Año Nuevo y cuál es su significado?

Según la tradición, se deben comer 12 uvas en la celebración para recibir el 2026. Es decir, comer una a una, según avanza el sonido de las campanadas de la medianoche del 31 de diciembre.

Si bien no hay una verdad exacta sobre el significado de las uvas, con el paso de los años se les ha asociado con deseos o propósitos que se quieren cumplir en el año entrante. Sin tener un orden específico, sólo intenciones.

Mientras que para otras personas, cada una de estas frutas está relacionada con un mes del año. De modo que la primera simboliza, enero; la segunda, febrero; la tercera, marzo y así sucesivamente hasta completar las 12.

¿Por qué se comen uvas en Año Nuevo? Este es el origen de la tradición

El origen de la tradición se ubica en España, en el continente Europeo, aunque ha ganado adeptos en todo Latinoamérica y especialmente en México con el objetivo de atraer la buena suerte, salud, dinero y prosperidad.

El primer hallazgo de esta tradición, la ubica en Madrid del año 1800, cuando la población intentó imitar las costumbres de los burgueses de consumir uvas y vino para recibir el Año Nuevo.

La otra versión transcurre en España de 1900, cuando en Alicante, España, los productores tuvieron exceso de producto en sus cosechas, por lo que para poder venderla iniciaron esta tradición de comer una uva por cada campanada.

De hecho, en Madrid, España, continúa la tradición de comer uvas en la Puerta del Sol, mientras repican las campañas que anuncian el año entrante.

Video: ¿Qué Significan Las Uvas Durante Año Nuevo?

¿Verdes o Rojas? Cómo elegir las uvas para Año Nuevo

La decisión de qué color de uvas tendrán un lugar especial en su mesa y decoración de Año Nuevo, va más allá de su tonalidad. Aportan beneficios para tu salud.

Además de la diferencia más evidente: el color, lo recomendable es que optes por frutas que no contengan semillas para evitar atragantamiento.

Beneficios Uvas Verdes

Las uvas verdes son ricas en antioxidantes que protegen contra el daño celular y mejoran la salud cardiovascular.

Además son ricas en vitaminas K, B1, B6 y minerales como el potasio.

Se sabe que su consumo regular ayuda a retrasar el envejecimiento y proteger contra la radiación UV, al tiempo que protege contra las manchas.

Beneficios Uvas Rojas

Las uvas rojas son ricas en antioxidantes como el resveratrol que beneficia la salud cardiovascular.

Son auxiliares para mejorar la memoria, concentración y funcionamiento cerebral en general.

Tienen propiedades antiinflamatorias y su alto contenido en fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, al tiempo que promueven una microbiota saludable.

Video: Año Nuevo 2026: ¿Qué Hacer Si Adultos y Bebés Se Atragantan por Comer Rápido Uvas en Cena?

Ideas de Deseos para las 12 Uvas de Año Nuevo

1. El deseo más importante

2. El deseo más fantasioso

3. El deseo que quieres cumplir a corto plazo

4. El deseo que no cumpliste el año pasado

5. Un deseo absurdo o divertido

6,7,8. Deseos genéricos de cada Año

9, 10, 11, 12. Deseos positivos para la familia

Propósito o deseo para enero Propósito o deseo para febrero Propósito o deseo para marzo Propósito o deseo para abril Propósito o deseo para mayo Propósito o deseo para junio Propósito o deseo para julio Propósito o deseo para agosto Propósito o deseo para septiembre Propósito o deseo para octubre Propósito o deseo para noviembre Propósito o deseo para diciembre

Deseo de Salud Deseo de Amor Deseo de Familia Deseo de Amistad Deseo de Éxito Deseo de Dinero Deseo de Viajes Deseo de Tiempo Deseo de Prosperidad Deseo de Trabajo Deseo de Bienestar Deseo de Autoestima

Video: ¿Por qué se Comen 12 Uvas Durante las Campanadas de Año Nuevo?

Historias Recomendadas