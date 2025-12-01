En el marco de su gira Radical Optimism Tour 2025, que incluye tres presentaciones en la Ciudad de México, la cantante Dua Lipa inauguró su propia taquería temporal, la cual permanecerá abierta únicamente hasta el 5 de diciembre.

Se trata de la Taquería “La Dua” que se encuentra en avenida Michoacán 93, colonia Condesa, en la capital del país y que operará del 1 al 5 de diciembre, con horario de 12:00 a 00:00 horas.

Taquería "La Dua" en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

¿Qué ofrece la taquería?

De acuerdo con la publicidad del establecimiento, “La Dua” pone a la venta un paquete especial con precio de 249 pesos, que incluye:

Taco Radical Optimism (caramelo con queso)

Taco Houdini (chicharrón)

Taco María (arrachera)

Consomé Ilusión

Una bebida: Agua Training Season (agua de pepino) o mini margarita

Dua Lipa ya Está en la CDMX: Así Disfruta la Cantante de la Comida y el Baile

Registro obligatorio

No todos podrán ingresar directamente al establecimiento, es indispensable realizar un registro a través de la plataforma Passline, con el fin de garantizar el orden y mejorar la experiencia de los asistentes.

El registro se activó el viernes 28 de noviembre a las 16:00 horas y aquí puedes registrarte: REGISTRO AQUÍ.

Cada día se habilitarán únicamente 800 boletos individuales, por lo que, en caso de agotarse, podrás intentarlo nuevamente al día siguiente. Sin este boleto, no se permitirá el acceso.

Es importante señalar que el pre-registro no incluye el paquete "La Dua", éste deberá adquirirse y pagarse directamente dentro del establecimiento.

Además, no se permite ingresar con alimentos, bebidas externas, mochilas u objetos personales adicionales.

