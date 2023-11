El cantante y compositor mexicano Ed Maverick anunció recientemente su retiro de la música la pasada noche del viernes 17 de noviembre 2023, a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, y aquí te contamos quién es.

En el comunicado expresó lo cansado que se encuentra de la vida artística, aunque aclaró que no dejará de hacer música, pues pronto sale un cover que realizó escuchando corridos:

Si les perece injusto puedo seguir haciendo mi música bajo otro pseudónimo, no sé, pero mis días se resumen en estar encerrado y cuando salgo todo el tiempo me siento incómodo, porque soy constantemente interrumpido en mi día a día, no soy libre, quiero ser desconocido, no es personal con nadie, no tengo odio a nadie, ni me gusta cuando siento coraje por estas cosas