‘El Amor Existe’ Joven Se Hace Viral Tras Esperar a su Novia por Largo Tiempo | Video

Hay historias que nos hacen volver a creer en el amor y esta es una de ellas. Recientemente, se ha vuelto viral un joven que habría realizado un lindo gesto a su enamorada.

El material, que ha conseguido miles de reproducciones, fue grabado por una joven, quien se sorprendió al notar que un muchacho esperó pacientemente por horas a su novia.

El clip comienza con la etiqueta ‘Hoy les traigo una historia de amor’. La mujer que graba señaló que ese chico le ha devuelto las esperanzas en el amor.

Noticia relacionada: ¿Viva la Soltería? Mujer Atropella a Su Novio porque Se Fue a Beber con sus Amigos

De acuerdo con el relato, el joven llegó con una chica a un salón de belleza alrededor de las 9:30 horas y la esperó afuera y de pie por largo tiempo.

En un primer momento, quien publicó el video señala que ya eran las 10:30 horas. Es decir, había pasado una hora.

Luego de 30 minutos, dio cuenta que él se mantenía en su posición esperando a su pareja; a las 11:15, seguía la espera, sin que hubiera noticias de la chica.

Luego, hizo referencia a que ya era mediodía, por el calor que hace en la calle.

Quién narra comentó que "en un cachito de sombra, espera firme", mientras que el novio se protegía del sol.

Yo, después de esto, ¿cómo voy a conformarme con menos? Acabo de subir mis estándares

Finalmente, cuando por fin la novia salió del establecimiento, ambos se dieron un tierno beso y se van caminando tomados de la mano.

La mujer que captó la historia, le pide a la joven no perder a ese hombre, ya que vale oro. Emocionada, lanzó:

El amor existe

Tras la publicación, miles de comentarios celebraron la acción, aunque algunos criticaron al joven tachándolo de celoso.

No obstante, lo más curioso es que el video llegó a los ojos de la joven pareja, y la novia no dudó en aclarar que su enamorado no lo hace por ‘tóxico’, sino simplemente para que ella no regrese sola a su casa.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OGG