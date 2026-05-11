40 Frases del Día la Enfermera y Enfermero 2026: Para Dedicar este 12 de Mayo en México

Cada 12 de mayo se celebra en México y a nivel internacional el Día de las Enfermeras y Enfermeros, como una forma de rendir homenaje a su importante labor en el cuidado y contención de los pacientes. Así que si quieres dedicarle un mensaje de agradecimiento o reconocimiento por su empatía y entrega, en N+ te compartimos 40 frases cortas que le puedes enviar.

Aunque en un principio, se conmemoraba el Día de la Enfermera y el Enfermero el 6 de enero, a partir de 2021 el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud decretaron que la celebración se trasladara al 12 de mayo para coincidir con la efeméride internacional.

Video: 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera

¿Cuál es el origen de la celebración del Día de la Enfermera y el Enfermero?

El origen de esta efeméride está relacionada con el natalicio de Florence Nightingale, enfermera formada en Inglaterra a la que se le atribuye la creación de la Enfermería Profesional.

Mientras que en México, fue la Secretaría de Salud Federal la que decretó esta fecha para la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero con el objetivo de reconocer la labor que ejercen estas personas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Región de las Américas cuenta con aproximadamente 7,4 millones de profesionales de enfermería, que representan el 63% de la fuerza laboral en salud.

La OPS detalla que la distribución del personal es desigual en la región y la densidad varía entre 7 y 130 profesionales por cada 10 mil habitantes, y cerca de 40 por ciento de los países cuentan con menos de 30 profesionales por cada 10 mil habitantes.

40 Frases cortas y de agradecimiento para dedicar el Día de la Enfermera y Enfermero

En esta sección hallarás una serie de mensajes cortos que puedes enviar por mensaje o escribir en una tarjeta para entregar a una enfermera o enfermero en su día. Se trata de 40 ideas para que te inspires.

Mensajes con autor

"Le debo mi éxito a esto: nunca di ni acepté una excusa." (Florence Nightingale)

"El primer requisito en un hospital es que no debes hacerle daño a los enfermos." (Florence Nightingale)

"Las enfermeras son la hospitalidad del Hospital." (Carrie Lafet)

"La enfermería es lo opuesto al desespero, te ofrece la oportunidad de hacer algo para disminuir el sufrimiento". (Tilda Shalof)

"Para los enfermeros, su profesión es parte de ellos mismos." (Mónica Dickens)

"Las Enfermeras con una de las pocas bendiciones de estar enfermo." (Sara Moss-Wolfe)

“Las primeras palabras que un bebé escucha y las cuales se ve tentado a imitar, son las de una enfermera.” (Quintilian)

“No era así de fuerte cuando comencé. La enfermería me hizo fuerte.” (Tilda Shalof)

“No se debe tratar la enfermedad. Se debe tratar al paciente que la sufre.” (Maimónides)

“La enfermería es lo opuesto al desespero, te ofrece la oportunidad de hacer algo para disminuir el sufrimiento.” (Tilda Shalof)

Mensajes de agradecimiento

“Detrás de cada recuperación hay una enfermera o enfermero haciendo la diferencia.”

"Gracias por cuidar con el corazón, incluso en los días más difíciles.”

“Ser enfermera o enfermero es transformar el dolor en esperanza.”

“Tu vocación salva vidas y también llena de tranquilidad a miles de familias.”

“Gracias por cada desvelo, cada sonrisa y cada palabra de aliento.”

“La enfermería es el arte de cuidar con humanidad y profesionalismo.”

“Tu trabajo deja huellas imborrables en cada paciente que ayudas.”

“Hoy celebramos tu entrega, paciencia y enorme corazón.”

"Tu entrega marca la diferencia y tu vocación deja huellas que el tiempo no borra"

“Ser enfermera es más que atender al paciente, es sanar con el alma. Gracias por tanto”

Mensajes Cortos

“Gracias por nunca rendirte.”

“Tu empatía también cura.”

“Ser enfermera o enfermero es ser un héroe real.”

“Gracias por cada sonrisa y palabra de ánimo.”

“Tu dedicación merece todo nuestro reconocimiento.”

“Hoy celebramos tu entrega y compromiso.”

“Gracias por cuidar a quienes más lo necesitan.”

“Tu esfuerzo inspira a todos.”

“La enfermería es sinónimo de humanidad.”

“Gracias por darlo todo en cada jornada.”

Mensajes de Inspiración

“Eres ejemplo de servicio y solidaridad.”

“Gracias por estar siempre al pie del cuidado.”

“Tu trabajo merece aplausos todos los días.”

“Gracias por convertir el cansancio en esperanza.”

“Cada paciente recuerda tu dedicación.”

“Tu vocación ilumina momentos difíciles.”

“Gracias por cuidar vidas con el corazón.”

“Tu compromiso hace un mejor mundo.”

“Las enfermeras curan más que heridas”

“Gracias por tu labor inquebrantable de cuidar de los demás”

Video: Hoy 12 de Mayo es el Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero

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