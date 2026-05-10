¡Feliz Día de las Madres! 35 Frases y Dedicatorias para Compartir a Amigas Hoy 10 de Mayo 2026

Este 10 de mayo 2026 se celebra una de las fechas en el año más celebradas en México, pues millones de familias celebran a los pilares del hogar. Por ello, si quieres desear un Feliz Día de las Madres a amigas o familiares, aquí te compartimos una lista de 35 frases, que puedes compartir como mensajes o dedicatorias a través de WhatsApp y redes sociales.

Y es que, como cada año, miles de personas se han dado cita en comercios de flores y tiendas de ropa para comprar un obsequio, pero uno de los detalles infalibles son las palabras que expresan lo que muchas veces no se dice en el año.

Video: Se Preparan Negocios de Venta de Flores para el Día de las Madres en Monterrey

35 frases para decir Feliz Día de las Madres 2026

Gracias por tu amor infinito. ¡Feliz Día de las Madres! Hoy celebramos a la guerrera más fuerte y amorosa del mundo. Feliz Día de las Madres a quien hace magia todos los días. Una madre es el tesoro más valioso del mundo. Mamá, eres ejemplo e inspiración diaria. ¡Felicidades! El amor de una madre no tiene límites. ¡Felicidades! Hoy y siempre: gracias por todo, mamá. Una madre entiende lo que nadie más puede explicar. Feliz Día de las Madres a la reina del hogar. Mamá, contigo aprendí el verdadero significado del amor. Feliz Día de las Madres a la mujer que siempre cree en mí. Mamá: eres sinónimo de fuerza y ternura. Mamá, muchas gracias por inspirar a luchar con amor. No hay palabras que alcancen para agradecerte todo. Gracias por cuidar incluso mis silencios. Una madre hace eterno el amor. El corazón de una madre siempre sabe el camino. Hoy celebramos a las heroínas sin capa. Eres el corazón que mantiene unida a la familia. Tu amor ilumina incluso los días difíciles. Mamá: gracias por estar en cada caída y cada logro. Todo mejora con uno de tus consejos. Gracias por cada desvelo, abrazo y oración. 🙏 Mamá, tu amor deja huellas que jamás se borrarán. Feliz Día de las Madres a quien convierte lágrimas en sonrisas. Tu cariño es el mejor regalo de todos los días. No hay amor más sincero que el de una madre. Hoy celebramos tu enorme corazón. Mamá, contigo la vida siempre sabe mejor. Gracias por amarme incluso en mis peores días. ¡Feliz Día de las Madres! Que hoy recibas todo el amor que siempre das. Mamá, gracias por ser el corazón que llena mi vida de amor. ¡Feliz 10 de mayo! Tu amor ha sido mi fuerza en los días difíciles y mi alegría en los mejores momentos. No existe abrazo más sincero ni amor más puro que el de una madre. El amor de una madre deja huellas eternas en el corazón de sus hijos.

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