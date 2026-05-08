No Habrá Festejo: Madres Buscadoras Alistan Marcha para el 10 de Mayo en Puebla

Integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos alistan el domingo 10 de mayo de 2026, una marcha pacífica en la ciudad de Puebla para pedir celeridad en la búsqueda de seres queridos.

La movilización iniciará en punto de las 10 horas en El Gallito del Paseo Bravo, celebrarán una misa y posteriormente partirán al zócalo de la capital, donde emitirán un mensaje por motivo del Día de las Madres 2026.

Noticia relacionada: Madre Buscadora de Puebla Viajó a Rancho Izaguirre, Jalisco, tras Reconocer Mochila de Su Hijo

Madres buscadoras de Puebla pedirán resultados en la búsqueda de sus hijos

La caminata también comprende “Llorada Colectiva" como parte de un ejercicio de expresión motivado por la causa: la localización de sus familiares.

Para este año portarán un rebozo color morado como elemento para recordar a aquellos que no están físicamente presentes, pero sí en alguna parte de Puebla.

Joven acude a casa de un amigo en Amozoc para vender una computadora y no volvió a casa

En el marco de la marcha organizada por el Colectivo Voz de los Desaparecidos, uno de los casos virales en Puebla que han conmocionado a la sociedad, es la desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo.

En vísperas del año nuevo 2024, el joven que tenía 27 años, tuvo un desacuerdo con su supuesto amigo identificado como Ulises Wilfredo "N", quien hoy permanece tras las rejas.

Joven Desapareció en Amozoc Luego de Visitar a su Amigo

Aletheia López, madre de Guillermo Raúl, ha pasado más de dos años esperando por la localización del joven, quien desapareció la noche del 28 de diciembre de 2023, junto con su motocicleta, dos celulares y equipamiento de protección.

Historias relacionadas:

Con información de N+

JAPR