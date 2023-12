Influencer Gasta Millonada en Cirugía para Ser Más Alto

Yeferson Cossio, influencer de origen colombiano, se volvió tendencia en redes sociales, pues decidió invertir una cifra millonaria en una dolorosa cirugía para aumentar su estatura.

Aunque no precisó el costo de la cirugía, se sabe que este procedimiento estético tiene un valor de entre 50 mil y 75 mil dólares.

Este procedimiento puede ser sumamente doloroso, pues se realiza la rotura de huesos, posteriormente se insertan varillas de metal y se extiende gradualmente el espacio entre los huesos rotos para generar nuevo tejido óseo. Antes del procedimiento, Cossio medía 1.77 y buscaba llegar al 1.83 como mínimo, aunque esto depende de su evolución.

Además de la cirugía, el influencer tuvo que someterse a un doloroso proceso de fisioterapia, pues tenía que recuperar la movilidad de sus extremidades.

De acuerdo con Yeferson, los motivos para someterse a este tratamiento iban más allá de lo estético, pues afirmó que, sin dar más detalles, hace años vivió un incidente que afectó severamente a sus piernas. Esta situación, además de contar con el dinero necesario, llevaron al influencer a decantarse por la cirugía.

Una de las teorías más alocadas eran que yo me había alargado las piernas, algo que se me hacía imposible, pero me puse a investigar, me puse a investigar y sí, eso existe. Entonces la idea se me metió a la cabeza.