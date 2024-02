Influencer se Queja de Restaurante por Mal Trato y la Cámara de Seguridad la Desmiente

Una influencer se quejó de que había recibido malos tratos y un terrible servicio en un restaurante. Sin embargo, el video captado por una cámara de seguridad reveló que nada de lo que ella denunció había ocurrido.

Ari Zeledon acusa a restaurante de mal trato

Ari Zeledon es una influencer originaria de Nicaragua. Con frecuencia comparte contenido sobre los restaurantes que visita, pero hace unos días no compartió elogios sino quejas.

Desde sus historias de Instagram, Ari Zeledon contó que había acudido a desayunar al restaurante Limoncello, ubicado al sur de Managua. Según dijo, desde que llegaron recibió malos tratos que presuntamente continuaron cuando llegaron los alimentos:

Luego nos van a servir las bebidas y [el mesero] nos tira el portavasos. Después de eso nos llevaron un bowl de fruta e igual nos lo tiraron.

Restauranre Limoncello, en Managua, Nicaragua. Foto: Google Maps | Archivo

La influencer también dijo que tras quejarse en redes sociales, recibió una disculpa por parte de la dueña del restaurante. Sin embargo, esa no habría sido toda la historia.

Publican video de cámara de seguridad que desmiente a Ari Zeledon

En redes sociales circuló un video que desmentiría los dichos de Ari Zeledon. La grabación hecha por una cámara de seguridad no mostraba ninguno de los presuntos malos tratos que mencionó la influencer.

Si la nicaragüense de 28 años dijo que le habían aventado el portavasos, en el video se aprecia que el mesero les llevó sus bebidas con cuidado. Si ella dijo que le aventaron el plato de fruta, en la grabación se ve cómo el mesero actuó relajadamente.

Al respecto el usuario de X (antes Twitter) @mgamoneda escribio:

¿Por qué atacan sin pruebas a negocios pequeños? Es el negocio de mi mejor amiga y lo destruye y no es cierto nada. Adjunto pruebas.

Por qué atacan sin pruebas a negocios pequeños :(

Es el negocio de mi mejor amiga y lo destruye y no es cierto nada. Adjunto pruebas pic.twitter.com/ZGwOv0xXAD — M.Gamoneda (@mgmoneda) February 21, 2024

También se pronunció en X Katherine Ubau, la dueña de Limoncello:

Yo no pensaba hablar del tema, ayer me disculpe con ella y no veo el hecho de volver hacer énfasis de ella sobre el tema. ¡Sin embargo, a las pruebas nos remitimos!

El video ha recibido el apoyo de cientos de usuarios para los cuales no queda la menor duda: Ari Zeledon habría dicho mentiras sobre el restaurante; o, al menos, sus dichos no se apoyan en lo que vieron las cámaras de seguridad. Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado sobre este video.

