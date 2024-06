'Intervención' del Castillo de Chapultepec con Banderas de 'House of the Dragon' Genera Polémica

Un video que circula en redes sociales generó gran polémica, y es que muestra el Castillo de Chapultepec de la CDMX, lleno de banderas de la popular serie 'House of the Dragon', precuela de 'Game of Thrones', que está por estrenar su segunda temporada.

"El Castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando", se puede leer en la publicación.

Las imágenes, difundidas por una conocida plataforma de streaming generó comentarios de todo tipo, incluso hubo quienes explicaron que 'intervenir' recintos históricos en México es un delito de acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

Por otra parte, fans de la serie mostraron su alegría y sorpresa, y algunos preguntaron hasta cuando iban a estar colocadas las banderas pues pretenden acudir al recinto para tomarse fotografías.

Sin embargo, hubo quienes 'analizaron' a fondo las imágenes y descubrieron que se trata de una animación realizada con Inteligencia Artificial, que forma parte de una campaña de marketing para promocionar la serie. Y es que también el puente de Brooklyn, en Nueva York, amaneció con banderas de 'House of the Dragon'.

