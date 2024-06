Lolita Cortés Lanza Críticas a Ángela Aguilar y Redes Sociales le Aplauden

Ángela Aguilar ha dado mucho de qué hablar tras confirmar su relación con Christian Nodal, quien había terminado recientemente una relación con la madre de su hija, Cazzu, las críticas no se hicieron esperar. Ahora, fue Lolita Cortés quien lanzó comentarios en contra de la hija de Pepe Aguilar.

A través de redes sociales, se volvió viral un video en el que la reconocida actriz y cantante asistió a un casting infantil. En este, una pequeña llamada Dannae cantó el tema 'Cucurrucucú, Paloma', pero la opinión de Lolita al terminar la interpretación no fue la esperada.

En el video, Cortés le pregunta a la niña con qué artista escuchó la canción y Dannae responde que en la voz de Ángela Aguilar, a lo que la actriz contestó:

Tras su comentario, Lolita Cortés le pidió a la abuelita, quien acompañaba a la menor, que escuchara la canción con otras intérpretes:

“Señora, abuelita de Dannae, ¿dónde está? No se haga; ah, ya la vi. Señora, no haga eso. Póngale a Lola Beltrán, a Aida Cuevas, a La Tariácuri. No sea mala o nada. ¿Por qué Ángela Aguilar? Nada más digo”